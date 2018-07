Otroci, ki so vključeni v varstvo v okviru Društva počitniško varstvo Kamnik, so tematsko pobarvali manjši zid in s pomočjo šablon pokazali, kako sami vidijo kulinarične petkove večere. Ker je bila rdeča nit tega tedna v varstvu prav priprava hrane in ravnanje s hrano, so otroci obiskali tudi tržnico, kjer so v pogovoru z lokalnimi pridelovalci hrane spoznavali razliko med lokalno pridelano hrano in hrano iz trgovine.

Ob obisku Vratarnice – Ošterija Pr'Mojci so se poučili, kako se posamezna živila pripravijo, in se posladkali z domačo hišno dobroto beertah, ki jo ponujajo tudi na vseh Kul petkih. Svoje znanje, ki so ga pridobili v tem tednu, bodo danes pokazali tudi na letošnji Mali tržnici počitniškega varstva na Glavnem trgu, kjer bodo ponujali različne izdelke, hitre prigrizke in zdrave napitke. Denar, zbran s prispevki, bo namenjen socialno šibki družini. Na večernem Kul petku bo tokrat živa glasba v znamenju bluesa, igral bo EMŠO Blues Band. V primeru dežja prireditev odpade.