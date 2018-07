Evrske reforme in vladni ekonomski program

Pomanjkljivosti v institucionalni ureditvi ekonomske in monetarne unije (EMU) so se pokazale z nastopom gospodarske krize pred desetimi leti. Bistvene slabosti so bile neustrezna ureditev bančnega sistema ob prostem pretoku kapitala in nacionalnih regulativnih pooblastilih, možnost nastanka dolžniške krize v posamezni državi brez potrebne neomejene likvidnostne intervence Evropske centralne banke (ECB) in odsotnost reakcije ekonomske politike v evrskem območju na divergentna ciklična gibanja v državah članicah evrskega območja. Politika je zato v nadaljevanju poizkušala te pomanjkljivosti in slabosti odpraviti, a le delno uspešno, kar kaže najnovejša kriza zaupanja v evro v Italiji po volitvah.