Na novomeškem okrožnem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje 61-letnemu Silvu Palčiču iz Rumanje vasi, obtoženemu umora svoje žene Anice na lanski božični večer in nasilja v družini. Potem ko sta včeraj družinsko življenje Palčičevih in nesoglasja, do katerih je prihajalo predvsem v zadnjih letih, opisovala zdaj že odrasla sin in hči, je danes pred petčlanski senat stopila soseda, zdravnica Barbara T. J., ki je tistega večera še pred prihodom reševalcev poskušala pomagati hudo ranjeni Anici.

Najprej je zaslišala strahotne krike v