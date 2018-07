»Vsaka sestava vlade bo težka, saj bo treba preseči levi ali desni blok,« je ob odhodu s pogovora s Pahorjem dejal vodja poslancev SD Matjaž Han. Zanimivo. Ne bi ga bilo treba preseči. Njegov predsednik Židan je namreč ves čas poudarjal, da si želi v koaliciji Levico. Pristali so na NSi, ker so si pač njihovi neoliberalni programi bolj kompatibilni. Škoda, s tem smo vsi skupaj zgubili »varuha« javnega zdravstva in šolstva. Tonin jih lahko izsiljuje, čeprav ima po številu najmanj poslancev. Brez njega ni 46 glasov. Jim Toninove in Horvatove izjave, da so bliže Janši, dodatno dvigajo ceno? Še več. Sliši se, naj bi NSi dobila ministrstvo za zdravstvo. »Bog se naj usmili Slovenije!« Če karikiram: to je tako, kot če bi bančnemu roparju dali v varstvo denar.

Ob prognozi Andreja Cetinskega se mi poraja nekaj vprašanj.

Cerar se zaveda, da je volilno telo SMC proti koaliciji z Janšo in da bi to lahko pomenilo njegovo politično smrt. V veliki meri je svoje volilce že prizadel z izključitvijo Milana Brgleza. Bi se vseeno odločil za Janšo? Bi mu odločitev, ki jo podpira kar nekaj pomembnih članov stranke, uspelo prodati kot državotvorno dejanje? »Žrtvovanje«, da ne bi prišlo do novih volitev? (Beri: ohranjanje poslanskih privilegijev.) Predstavljam si, da je poslanska skupina SMC za zdaj, ko sestavljajo koalicijo s Šarcem, vsaj na zunaj enotna. Pri odločitvi za Janševo vlado pa bi se lahko zgodilo, da bi se še kdo pridružil Brglezu.

Bratuškovi pa kar verjamem, da ni »na prodaj«. Menim, da ne bo imela (ali da vsaj misli, da ne bo imela), posebnih problemov za ugodno zaposlitev (komisarsko mesto v EU, guvernerka Banke Slovenije…)

Zato bo Janša težko sestavil koalicijo in vlado. Verjetno si SNS res ne želi imeti za partnerja. Sploh zdaj, ko po anketah večina meni, da bi Jelinčič moral zapustiti parlament. Zanima me tudi, ali bo Ljudmila Novak sploh za Janšo. Imam jo za pošteno in odločno političarko, ki ne požre kar tako svoje besede.

Prav tako se bo Šarec namučil pri sestavljanju koalicije. Bo Levica, obravnavajo jo kot peto kolo, pripravljena zamenjati NSi, če bo na koncu potrebna? Skoraj ne verjamem.

Kaj sledi? Bo leva ali desna manjšinska vlada? Nove volitve? Počakajmo. Lahko bi pobirali stave (če ne bi bilo vse skupaj preveč žalostno), da bi še navadni državljani imeli kaj od tega.

Polona Jamnik, Bled