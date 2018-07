Kitarski dvojec Japandroids

Nocoj bo v dvorani Komuna v Centru urbane kulture Šiška divji kitarski dvojec Japandroids, ena najboljših zasedb sodobnega indie rocka. Tri plošče, trije zadetki v polno, so Kanadčana Japandroids ustoličile kot novodobna kralja srčnih rock napevov. Kitara, bobni in par spevnih vokalov, springsteenovski zanos in nebrzdanost garažnega punk razgrajanja so popoln recept. Glasbenika sta s svojimi malimi rockovskimi himnami, ki dajejo občutek svobode (Radio Študent), Šiško prvič razgrela leta 2012, tisto leto, ko je Celebration Rock kot za stavo pobiral nazive najboljše plošče leta – SPIN je dvojec celo razglasil za bend leta. Po napornem koncertnem urniku sta si vzela nekaj let odmora in se pod vplivom Toma Waitsa, Townesa Van Zandta in The National vrnila s svojim najbolj zloščenim studijskim izdelkom do zdaj. Pred Japandroids bo nastopila mlada četverica The Mint. (Povzeto p vabilu)