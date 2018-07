Je v Šaleški dolini še ena potencialna ekološka bomba?

Na območju Ležna so pred desetletji odložili večje količine industrijskih odpadkov iz nekdanje šoštanjske tovarne usnja, velenjskega Veplasa in Gorenja. Zaradi bojazni, da bi odpadki lahko postali nevarni za okolje in zdravje ljudi, ministrstvo za okolje ter občini Velenje in Šoštanj pozivajo Premogovnik k čimprejšnji sanaciji.