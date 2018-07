Drevi nas na 21. svetovnem prvenstvu v nogometu čakajo prve tekme v četrtfinalu. Na prvi tekmi je Francija proti Urugvaju v vlogi favorita, med Brazilijo in Belgijo pa je zmagovalca težko napovedati. Zaradi prepričljivejše predstave v osmini finala so v rahli prednosti Južnoameričani. Zmagovalci bodo v Rusiji odigrali še dve tekmi, poraženci pa bodo mundial zapustili tik pred odločilnim delom.

Prvi dvoboj med Evropo in Južno Ameriko. Vlogo favorita nosijo Francozi, ki v skupini niso navdušili, nato pa so v osmini finala z učinkovito igro premagali bledo Argentino. A Messi in soigralci so pokazali nekaj pomanjkljivosti v francoski obrambi, kar bi Urugvajci z udarnim napadom Suarez-Cavani lahko izkoristili. Toda težave s poškodbo so pri napadalcu PSG še vedno precej velike, zdravniška služba pa se trudi, da bi ga pripravila za igro. Čeprav nima natrgane mečne mišice, gre pričakovati, da bo srečanje začel na klopi. Težav s poškodbami pa nimajo Francozi. Zaradi kartonov bo manjkal vezist Blaise Matuidi, na levi strani igrišča ga bo verjetno nadomestil član Lyona Nabil Fekir. Obračun bo nekaj posebnega za francoskega napadalca Antoina Griezmanna , ki se bo srečal s soigralcema iz Atletica, Gimenezom in Godinom. »Godin je eden izmed mojih najboljših prijateljev. Veliko se druživa v zasebnem življenju, je tudi boter moje hčerke. Težko bo igrati proti njemu,« je povedal sedemindvajsetletnik. Glavno orožje Francije v napadu bo izjemno hitri najstnik Kylian Mbappe.

Brazilija – Belgija, danes ob 20. uri (Kazan)

V drugem dvoboju med Evropejci in Južnoameričani so v majhni prednosti Brazilci, ki so brez prejetega gola odpravili Mehiko. Na drugi strani so se Belgijci proti Japoncem znašli v velikih težavah, a so se po zaostanku z 0:2 uspeli pobrati. Odločilni gol so dosegli v zadnjih sekundah srečanja, kar je po mnenju njihovega selektorja Martineza dobro vplivalo na psihološko stanje igralcev. Namesto Carrasca bo tekmo začel junak srečanja proti Japonski Nacer Chadli. Neuigrana obrambna vrsta Belgijcev bo priložnost za atomski napad Brazilcev, pri katerem izstopa Neymar. A poleg mojstrskih potez in zadetkov je na udaru navijačev predvsem zaradi pretiranega simuliranja ob (neobstoječih) prekrških. Toda 26-letnik se na mnenje javnosti požvižga, po dvoboju z Mehiko je povedal: »Počnem le tisto, kar je dobro za Brazilijo. Mehičani so bili pred tekmo zelo glasni, zdaj pa potujejo domov. Naša želja je iti do konca, ne glede na nasprotnike.« Pri Brazilcih zaradi kartonov ne bo Casemira, po poškodbi se vrača Marcelo. Belgijci nimajo težav s poškodbami in kaznimi. Naš namig: 1.