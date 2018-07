Diplomska naloga v treh tednih za 550 evrov

Se vam ne ljubi pisati diplomske ali magistrske naloge? Ni problema, na trgu storitev je poskrbljeno tudi za to, da se vam skrajša takšne muke, kot je študiranje. Ker za instant generacijo mora biti na voljo tudi instant diploma, plagiati pa so očitno pase. Mi smo na spodnji oglas za »diplomsko nalogo v treh tednih« naleteli na dvorišču enega od športnih centrov v Ljubljani in se o tem, kaj natančno ponuja, pozanimali sami. Diplomsko nalogo, ki obsega približno 40 strani, bi dobili v treh tednih, cena pa je 550 evrov, medtem ko bo magistrska seveda stala več, potrebnega bo tudi malo več čakanja. »Načeloma je tako, da na vsakem faksu obstajajo predmeti, pri katerih gre za splošne teme,« nam je pojasnila prodajalka diplom, ki pravi, da z diplomami iz sociologije in podobnih družbenih ved ter celo iz ekonomije ne bi bilo problema, ne bo pa napisala diplomske naloge na zelo specifično temo, kot bi bila denimo latinska sintaksa. A ima ponudnica oglasa, ki je napisala že »ogromno diplomskih nalog« in bi svoje očitno dovolj obsežno znanje lahko izkoristila v kakšnem bolj zakonitem poslu, odgovor tudi na to: »Če se boste usedli in naredili fajn dispozicijo, vam bo tudi vam samim uspelo prej kot v treh tednih.«