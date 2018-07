Ministrstvo za varno prehrano in zdravila Južne Koreje je izdalo poročilo, v katerem ugotavlja, da novi tobačni izdelki IQOS, lil in glo niso varnejši od tradicionalnih cigaret. Gre za prvi sklep o zdravstvenih posledicah uporabe izdelkov IQOS oziroma tobaka za segrevanje katere izmed vladnih organizacij v svetovnem merilu.

Južnokorejsko ministrstvo je izvedlo 11-mesečno raziskavo o treh novih tobačnih izdelkih, v katerih so v dimu, ki ga proizvajajo pri uporabi, analizirali količino nikotina, katrana in devetih zdravju škodljivih substanc. Ti izdelki so v Južni Koreji zelo priljubljeni. V poročilu navajajo, da so bile ravni katrana v dveh od treh vrst novih tobačnih izdelkih višje kot v običajnih cigaretah, vsi trije izdelki pa so vsebovali vsaj pet vrst rakotvornih snovi prvega razreda, čeprav med 0,3 % in 28 % v primerjavi s tistimi, ki jih najdemo v navadnih cigaretah. Ti izdelki lahko vsebujejo tudi druge škodljive snovi, ki jih v običajnih cigaretah ni.

Poročilo tudi navaja, da je škoda, ki jo povzroča tobak, deloma odvisna od pogostosti in globine vdihavanja, zato je napačno domnevati, da je škoda, ki jo povzročajo ti izdelki, neposredno povezana z ravnijo škodljivih sestavin v pari. Sklep poročila je, da ni mogoče trditi, da so segrevani tobačni izdelki, kot je IQOS, manj škodljivi od običajnih cigaret. Zato teh izdelkov tudi ni mogoče priporočati kot pomoč pri odvajanju od kajenja, saj proizvajajo enake ravni nikotina, ki je snov, ki povzroča odvisnost, prav tako pa lahko povzročijo rakave in druge bolezni.

Philip Morris, ki je najpomembnejši proizvajalec teh tobačnih izdelkov, se je na vladno poročilo odzval z mnenjem, da je narobe, da nove tobačne izdelke označijo kot enako škodljive cigaretam na osnovi količine katrana, saj ta sam po sebi ni škodljiv. Prav tako niso nikoli trdili, da novi izdelki ne vsebujejo nikotina.

Ta tobačna multinacionalka je do zdaj objavila veliko raziskav, ki naj bi dokazovale, da izdelki IQOS vsebujejo manj škodljivih sestavin od običajnih cigaret. Prav tako so nemške in nizozemske vladne agencije objavile poročila, v katerih ugotavljajo nižje ravni toksičnosti oziroma približno v skladu s trditvami Philipa Morrisa. Južnokorejsko ministrstvo je prva vladna institucija v svetovnem merilu, ki je objavila vsebinsko poročilo o posledicah uporabe izdelkov IQOS za zdravje. Prav tako so sporočili, da bodo v tej državi decembra letos uvedli grafična opozorila o škodljivosti kajenja, ki so sedaj natisnjena na embalaži klasičnih cigaret, tudi na embalaži novih tobačnih izdelkov.