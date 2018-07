Potem ko so v javnem zavodu Šport Ljubljana lansko poletje možnosti za brezplačno rekreacijo na prostem na trim stezah in otokih, fitnesih na prostem in otokih z napravami za ulično vadbo razširili s še enajstimi novimi športnimi otoki, kjer so rekreativcem prav tako na voljo naprave za ulično vadbo, so mrežo otokov športa zdaj spet dopolnili.

Blizu tacenskega kajak-kanu kluba so uredili trim otok. »Na trim otoku smo uredili tudi podlago in nasuli sekance oziroma lubje. Tako bo vadba prijetna tudi po obilnejšem deževju, saj ne bo blata, luž in podobnih nevšečnosti,« so ob tem zapisali v javnem zavodu. Trim otoki so običajno opremljeni s šestimi napravami, ob vsakem otoku pa so tudi table z navodili, katere mišice lahko rekreativci krepijo na kateri od naprav in kakšne vaje so na posamezni napravi primerne.

Po podatkih občine je rekreativcem v Ljubljani na voljo devet otokov športa s trim napravami za prosto vadbo, med drugim so urejeni ob Poti spominov in tovarištva v Murglah, na Golovcu in na Grajskem griču, v bližini Žal ter ob Koseškem bajerju, medtem ko je več kot dvajset otokov športa opremljenih z zunanjimi fitnes napravami, na trinajstih lokacijah je možna ulična vadba, rekreativci pa lahko izbirajo tudi med štirimi trim stezami. Na občini so ob tem še zapisali, da so v zadnjih desetih letih rekreacijske in zelene površine povečali za skoraj 330.000 kvadratnih metrov, kar predstavlja več kot en kvadratni meter površin, namenjenih športu in rekreaciji, na prebivalca. žir