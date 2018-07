Zdaj nam je že jasno, da se Donald Trump neznosno rad baha. Ne le da ima največji rdeči gumb, svet je poskušal prepričati, da je najboljši pisec na svetu. Vse se je začelo, ko je skriti pisec njegove knjige The Art of the Deal, prav tiste, ki jo menda tako rad bere tudi Kim Jong Un, Tony Schwartz za New Yorker dejal, da Trump ni napisal te knjige, temveč jo je on in da obžaluje, da je »napisal to fiktivno zgodbo, v kateri je naličil pujsa«. Kasneje je za Independent dodal, da dvomi, da je Trump napisal eno samo besedo v svojih knjigah: »Trump ne bere knjig in jih tudi ne piše.« To so potrdili tudi v založbi Random House, katere urednik je za časopis dejal: »Trump za nas ni napisal niti razglednice.« To je potrdil tudi drugi skrivni pisec Trumpove knjige Tim O'Brien, ki je sodeloval pri knjigi TrumpNation: The Art of Being the Donald.

Tvitovska učna ura iz pravopisa Trump je seveda to zanikal in v svet poslal tvit, v katerem hvali svoje pisanje: »Potem ko sem napisal mnogo najbolje prodajanih knjig in dokazal svoje sposobnosti pisanja, je treba opozoriti, da Lažni mediji nenehno iščejo napake v mojih tvitih. Z veliki črkami pišem, da bi stvari poudaril.« Pri tem pa je seveda tudi v tem tvitu narobe črkoval besede: namesto pore over (angl. podrobno proučiti) je zapisal pour over. Seveda se je splet veselil zapisa in hitel zbijat šale na ta račun. Najbolj se je temu nasmejala avtorica Harryja Potterja J. K. Rowling, ki ni zapisala nič drugega kot 140 znakov »hahahahahahahaha«. Kar je ponovila še enkrat, ko so Trumpov originalni tvit izbrisali in objavili identičnega, le da je bil brez pravopisnih napak. J. K. Rowling je ponovno tvitnila: »hahahahahahaahahahaha, nekdo mu je povedal, kako se napiše pore, hahahahahahaha.« Nato pa je dodala: »Resnični Donald Trump je največji pisec na svetu.« Ko se je nekdo pritožil na njen komentar, češ da namerno zasmehuje Američane, mu je odgovorila: »Dragi, če si prebral Harryja Potterja in misliš, da bo njegova avtorica podpirala avtoritativnega bahača, ki je preneumen, da bi ugotovil, kako neumen je, potem je bolje, da oba utihneva.« Trump je sicer izdal 19 knjig, med njimi tudi en roman, a so vse delo »skrivnih avtorjev«, med katerimi so nekateri znani, drugi pa ne.