Za štiri najboljše slovenske nogometne klube (Olimpija, Maribor, Domžale, Rudar) se bo nova tekmovalna sezona začela že prihodnji teden v kvalifikacijah za evropska tekmovanja, medtem ko bodo prvi krog državnega prvenstva odigrali od 20. do 22. julija. Klubi še vedno sestavljajo igralski mozaik. Na tržnici bo zanimivo do 31. avgusta, ko se konča poletni prestopni rok.

Največ sprememb je bilo v državni prvakinji Olimpiji, kar ni dober obet pred kvalifikacijskima tekmama prvega kroga za ligo prvakov s Qarabagom. Prvak Azerbajdžana ima velike načrte, saj se je okrepil tudi z vratarjem reprezentance Islandije Hannesom Halldorosnom, ki je blestel na svetovnem prvenstvu v Rusiji tudi z ubranjeno enajstmetrovko Messiju. Čeprav je osvojil dvojno krono, je Olimpija odpustila trenerja Igorja Bišćana in športnega direktorja Mladena Rudonjo. Novi trener je Srb Ilija Stolica, ki je ves strokovni štab sestavil iz štirih rojakov.

Že pred njegovim imenovanjem sta v klub prišla kamerunski centralni branilec Macky Bagnack, otrok Barcelone, ki je za Admiro Wacker lani v avstrijski ligi v vsej sezoni odigral le sedem minut, in 30-letni srbski napadalecAndrija Kalujdjerović, ki je v svoji karieri zamenjal že 19 klubov in nazadnje igral na Novi Zelandiji. Novinci so še 30-letni branilec Marko Putinčanin (Vojvodina), še ena ptica selivka z menjavo 12 neznanih klubov v Srbiji, Kazahstanu in Albaniji, obetavni mladi napadalec Haris Kadrić (Bravo) ter krilni napadalec Matic Črnic (Rijeka), sicer otrok Maribora. Olimpija ima že zdaj sedem tujcev izven Evropske skupnosti, v zapisniku za tekme v Sloveniji so lahko največ trije, pa še naprej išče okrepitve predvsem v BiH in Srbiji. Šampionska ekipa je povsem razpadla, saj so Ljubljano zapustili Vodišek, Davidson, Čanađija, Alves, Apau, Benko in Uremović. Če bo ponudba ugodna, bodo odšli še Issah (trenutno bolan), Kronaveter, Savić, Miškić…

V Mariboru, ki je odigral že sedem pripravljalnih tekem (Olimpija zgolj tri) in pokazal izjemno učinkovitost, je največja okrepitev vrnitev športnega direktorja Zlatka Zahovića. Ker ima klub vizijo, so kadrovanje za poletni nastop v Evropi opravili že pozimi. Nova obraza sta le vratar Kenan Pirić in talentirani napadalec Nardin Mulahusejnović, oba iz prvaka BiH Zrinjskega iz Mostarja. Maribor ima celo preveč igralcev – na plačilnem seznamu je 44 nogometašev –, kar je rekord med slovenskimi prvoligaši, zato bo po Hodžiću še kakšen odhod.

Domžale je pretresel dopinški primer nosilca igre Amedeja Vetriha. Novinca sta v ZDA rojeni Hrvat Darik Kobe Morris, centralni branilec iz zagrebškega Dinama, in Celjan Nermin Haljeta, ki je v lanski sezoni za Teplice na Češkem odigral zgolj 16 minut. Domžalčani bodo igralce prodajali šele po koncu evropskih nastopov.

Pri Rudarju je največja sprememba odhod Jake Bijola v CSKA iz Moskve, nekaj igralcev pa je še ne preizkušnji. Celjani bodo še naprej stavili na uveljavljanje mladih igralcev. Novi obrazi so otrok Olimpije Jakob Novak, ki je v lanski sezoni igral za Rudar, Žan Zaletel (Bravo), Jan Flis (Drava Ptuj) in nadarjeni mladinec Gašper Koritnik (Krško). Celjani imajo v izložbenem oknu enega najboljših igralcev lige Rudija Vancaša Požega, za katerega je cena pol milijona evrov.

Veliko sprememb je v Gorici in Krškem. Nova igralca v Novi Gorici sta bočni branilec Adis Hodžić (Maribor) in Andrej Kotnik, ki se vrača po ponesrečeni avanturi v Italiji. Pod odhodu Novice Nikćevića je pomočnik trenerja postal Florjan Debenjak. Klub so zapustili Škarabot, Žigon, Nagode, Šantek, Edafe in Gregorič. V Krškem je novi ime le Makedonec Milan Ristevski iz Rijeke, odšli pa so Balić, Krajcer, Jakolić, nekateri najboljši igralci iz mladinske ekipe, v Posavje se ne želita vrniti tudi golgeter Škrbić in mojster asistenc Mujan. Zaradi številnih odhodov je le malo manjkalo, da tudi trener Alen Ščulac ni pospravil kovčkov.

V Aluminiju, ki ima glede na infrastrukturo v Kidričevem najboljše pogoje za delo v državi, je dolgoletnega predsednika Zvonka Jevšovarja zamenjal Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma, ki je generalni pokrovitelj kluba. Do zdaj je edini novinec Nikola Leko iz Čapljine v BiH, odšla pa sta Zeba (Vietnam) in Francoz Makengo (tretja grška liga). V Triglavu je največja novost trener Dejan Dončić, ki je do zdaj v Domžalah skrbel za podmladek. Preden bodo šli v Kranju v nakupe, so podaljšali pogodbe z nosilci igre, odšel pa je Vokić (Zaglebie, Poljska). Pri Muri je Robert Kuzmič tudi uradno postal predsednik kluba. Novi prvoligaš se je okrepil s Tomijem Horvatom (otrok kluba se vrača iz Maribora), Špirom Peričićem (Cibalia Vinkovci), Klemnom Šturmom (Krško) in Mihaelom Rebernikom (Slaven Belupo).