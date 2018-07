V Aktonu ocenjujejo, da jim je družba A1 Slovenija (prej Simobil) z nespoštovanjem odločb regulatorja trga povzročila poslovno škodo v višini 1,9 milijona evrov. Povračilo zahtevajo pred sodiščem, in sicer je ljubljansko okrožno sodišče že leta 2015 odločilo, da je A1 Slovenija zaključevanje mednarodnih klicev v svojem omrežju nezakonito zaračunaval po ceni, ki je za trikrat presegala s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve predpisano regulirano ceno.

Višje sodišče naredilo konec zavlačevanju

Čeprav sta to delno sodbo v celoti potrdila tako višje kot vrhovno sodišče, so v A1 Slovenija zoper sodbo vrhovnega sodišča vložili še ustavno pritožbo, s katero so poskušali doseči prekinitev nadaljevanja postopka pred okrožnim sodiščem, kjer se odloča še o povračilu povzročene škode oz. njeni višini. Potem ko je okrožno sodišče predlog za prekinitev postopka zavrnilo, je A1 Slovenija izkoristil še pritožbo zoper navedeni sklep.

Zavlačevanju je zdaj naredilo konec višje sodišče, ki je 7. junija potrdilo sklep okrožnega sodišča, so danes sporočili iz Aktona. To jim bo omogočilo, da po osmih letih in pol pridejo do povračila poslovne škode, povzročene s strani družbe A1 Slovenija. Škodo skupaj z zamudnimi obrestmi ocenjujejo že na več kot 3,2 milijona evrov.