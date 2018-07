Tričlanski senat pod vodstvom sodnice Vesne Podjed je danes obsodil serijska tatova avtomobilov, 47-letnega Mitjo Kerna in 56-letnega Antona Šarca: prvega na štiri leta in pol zapora, drugega pa na dve leti in deset mesecev. Kern do pravnomočnosti sodbe ostaja na Povšetovi, Šarec pa od danes ni več v pravnem, pač pa v hišnem priporu. »Glede hišnega pripora – samo to me zanima, ali lahko kosim okoli hiše?« je ob koncu najbolj zanimalo Šarca. »Za zdaj je določeno tako, da ste lahko samo doma, le v hiši. Tudi na balkonu ste lahko, če boste pa po vrtu špancirali, ne bo v redu,« so bila navodila Podjedove.

Menjalniki, motorji, vrata

Kot smo že pisali, sta Kamničana Kern in Šarec skupaj z že pokojnim Andrejem S. sestavljala hudodelsko združbo, ki se je ukvarjala s tatvinami avtov. Kern je bil glavni vodja in organizator, ki je drugima dvema naročal, kam naj gresta in kaj ukradeta. Med predlanskima aprilom in junijem sta lastnikom z območja okolice Ljubljane in okolice Celja izmaknila dve škodi in tri golfe, skupno vredne najmanj 92.000 evrov (v obtožnici sta bila navedena še dva dodatna avta, a je senat presodil, da je pregon zanju že zastaral). Ko so pri Kernu opravili hišne preiskave, so naleteli na številne avtomobilske dele, ki so pripadali avtom, ukradenim v letih pred aretacijo, ali pa celo ukradene avte same. Izkazalo se je, da je Kern slednje razstavljal, dele v svoji avtomehanični delavnici nameščal na poškodovana vozila in ta potem prodajal. Našli so kup menjalnikov, motorje, vrata, odbijače, krmilnike varnostnih zračnih blazin in drugih delov več kot tridesetih različnih vozil.

Čeprav je Kern zatrjeval, da je te dele kupil uradno in ni vedel, da gre za ukradeno blago, mu sodni senat ni verjel. Med hišno preiskavo na primer niso našli nobene dokumentacije, ki bi to potrjevala. Kot je razložila Podjedova, niso podvomili, da je dejansko vodil hudodelsko združbo in pajdaša usmerjal, kaj naj počneta. »Res ni eksplicitnih dokazov, so pa številni posredni, ki tvorijo sklenjen krog,« je dejala in naštevala dokaze o tem, s kom je Kern komuniciral, kaj je ugotovila policija, ko je združbo tajno opazovala, ne nazadnje so ga hudo obremenili tudi najdeni avtodeli. Dokazi, zbrani s tajnim opazovanjem in sledenjem, so bili usodni tudi za Šarca. Ta je sicer trdil, da so ga policisti, ki so dogajanje opazovali in snemali, zamenjali s kakšno drugo osebo. Toda senata ni prepričal. »Šarec in Andrej S. vsekakor ne bi tako kradla, če se za tem ne bi skrivala neka potreba, povpraševanje. Kern pa je imel tak poklic, odkupoval je poškodovana vozila, da je avte lahko hitro spravil v promet,« je še povedala sodnica.