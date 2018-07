Sojenje zaradi domnevne goljufije in izsiljevanja škofjeloškega podjetnika, ki bremeni prvoobtoženega Dareja Gorjupa, ta se brani iz pripora, in soobtoženega Gorana Glamočanina, se je na kranjskem okrožnem sodišču nadaljevalo z zaslišanjem prič. Kar dve uri in pol je trajalo zaslišanje Gorjupove mame. Ta je, podobno kot prvoobtoženi na enem od preteklih sojenj, namigovala, da naj bi imela domnevni oškodovanec in njen sin Darej intimen in ne izsiljevalski odnos. »Zadnje leto, ko sta sodelovala, sem bila kot mama skeptična. Vedno, ko je odhajal tja, se je zelo uredil. P