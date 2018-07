Azijski sršeni so invazivna vrsta, ki se je razširila po nekaterih predelih Evrope in predstavlja dodatno nadlogo za čebelarje. Azijski sršeni namreč radi plenijo čebele in z njimi hranijo svoje ličinke. V boju proti tej invazivni vrsti so se britanski raziskovalci z Univerze v Exeterju poslužili sodobnih tehnologij. Ugotovili so namreč, da lahko na ujete sršene namestijo majhne elektronske oddajnike in žuželkam sledijo do njihovih skritih gnezd. Te lahko nato uničijo.

»Ključno je, da gnezda najdemo zgodaj in preprečimo širjenje sršenov,« je povedala profesorica Juliet Osborne. »Kasneje v letu iz vsakega gnezda odleti na stotine novih kraljic, vsaka od njih pa lahko ustvari novo gnezdo.«