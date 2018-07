V nesreči pri Vodicah trije poškodovani

Pri Vodicah se je nekaj po 11. uri zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih več vozil. Tri osebe so bile poškodovane in so jih z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, so pojasnili na ljubljanski policijski upravi.