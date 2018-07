Med drugim so prijeli 30- in 19-letna osumljenca, ki sta aprila načrtno izbirala žrtve in jih opijala, da bi jih nato lažje oropala.

Enemu od oškodovancev sta ukradla nakit in ga oškodovala za 500 evrov, drugega pa je starejši osumljenec zadrževal v svojem stanovanju, medtem ko je mlajši vlomil v stanovanjsko hišo oškodovanca in mu ukradel motorno žago, računalnik, udarno kladivo in ročno orodje v skupni vrednosti okoli 1500 evrov.

Še enega oškodovanca sta z grožnjo prisilila k dvigu denarja na bankomatu, na parkirnem prostoru gostinskega lokala na Mirni pa sta od njega zahtevala, da jima izroči ključe avtomobila. Ker se jima je uprl, sta ga pretepla in lažje poškodovala. Pozneje je 30-letnik na parkirnem prostoru napadel še enega moškega in od njega zahteval, da mu izroči denar. Osumljenca sta po dejanju pobegnila, denarja in avtomobila pa jima ni uspelo ukrasti.

Osumljenca sta že stara znanca policije

Med preiskavo so novomeški kriminalisti ugotovili, da je 30-letnik v noči na 18. marec skozi vrata vlomil v prodajalno na Mirni in ukradel več izdelkov v skupni vrednosti 5300 evrov. V sostorilstvu s 40-letno osumljenko sta osumljena še dveh kaznivih dejanj groženj in vloma v stanovanje. Osumljena so policisti v preteklosti že obravnavali zaradi istovrstnih kaznivih dejanj, 30-letni osumljenec je že prestajal tudi zaporno kazen, zato je preiskovalni zoper njiju odredil pripor.

Kriminalisti so uspešno preiskali tudi več vlomov v stanovanjske hiše in vikende na Dolenjskem in v Posavju. Zaradi najmanj 19 vlomov so ovadili mladoletnika iz Novega mesta, ki je lani in v začetku letošnjega leta vlamljal v objekte na območju Rateža, Dolenje vasi pri Mirni Peči, Šumberka, Tolstega vrha, Dolenjega Vrhpolja, Šmarjeških Toplic, Grč vrha v Mirni Peči, Gorenjega Karteljevega in Brežic.

Iz hiš in vikendov, kjer v času vlomov ni bilo stanovalcev, je kradel denar, nakit, električno orodje, glasbila in živila, oškodovancem pa je s tatvinami in vlomi povzročil za več kot 23.000 evrov škode.

Kriminalisti so v hišni preiskavi pri osumljencu, ki je bil v preteklosti že večkrat pravnomočno kaznovan zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj z elementi nasilja, našli in zasegli nekaj ukradenih predmetov.

Zaradi kaznivega dejanja velike tatvine pa so novomeški kriminalisti kazensko ovadili tudi 29-letnega osumljenca iz Novega mesta. Ugotovili so, da je decembra vlomil v stanovanjsko hišo v Stari Bučki, kjer je preiskal prostore in ukradel 2500 evrov ter zlat nakit v vrednosti 1200 evrov. Tudi za tega starega znanca policije je sodišče odredilo pripor.