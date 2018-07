V podjetju, ki je skrbelo za prenovo cestišča Malanda Millaa Millaa v bližini Tarzala v avstralski zvezni državi Queensland, te dni verjetno ne spijo prav dobro. Pri obnovi cestišča je očitno nekaj šlo narobe, saj številni nejevoljni vozniki poročajo o asfaltu, ki se je talil in lepil okoli pnevmatik.

Po poročanju tujih medijev bo najmanj petdeset voznikov upravičenih do odškodnine zaradi škode, ki so jo utrpela njihova vozila. »Bilo je, kot da smo insekti, ki so se znašli v pajkovi mreži in se ne morejo rešiti,« je dogodek slikovito opisala motoristka Bridget Daley. »Ljudje so se ustavljali ob robu vozišča, ker niso mogli nadaljevati poti,« je še dodala motoristka, katere motor je zaradi lepljivega talečega asfalta v zelo slabem stanju.