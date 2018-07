Kot je sporočil direktor Sirskega observatorija za človekove pravice Rami Abdel Rahman, so sirska in ruska letala ponoči na uporniška območja province odvrgla več sto raket in bomb. Po njegovih navedbah je bil to »poskus za dosego umika upornikov, potem ko so ti zavrnili predloge Rusije za prekinitev ognja«.

Po navedbah dopisnika francoske tiskovne agencije AFP iz predmestja na jugu Dare, je bil to najbolj intenziven napad režimskih sil od začetka te ofenzive na jugu države.

Bombardiranje sicer po navedbah observatorija še vedno poteka. Letala med drugim še vedno obstreljujejo mesto Tafas na severozahodu province ter mesta in vasi v bližini meje z Jordanijo. Režimske kopenske sile so medtem napadle tudi mesto Saida, kjer je življenje izgubilo šest civilistov, med njimi ženska in štirje otroci.

V sredo so propadla pogajanja med Rusijo in uporniki, ki se na jugu Sirije borijo za nadzor območij v provinci Dara, novega kroga pogovorov pa niso določili. Uporniki naj bi na pogajanjih predlagali, da obdržijo nadzor nad območjem okoli Dare, a se v zameno postopoma odrečejo svojemu težkemu orožju. Ob tem so Rusiji očitali, da želi izsiliti predajo nasprotnikov režima. Rusija je medtem upornikom v okviru pogajanj predlagala, da najprej predajo svoje orožje, nato pa lahko sklenejo dogovor o prekinitvi spopadov.