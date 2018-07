Močan veter je ponekod na severu Italije odkrival hiše in podiral drevesa. V gorski vasi Moena v dolini Fassa si je pobesnela voda pot utirila skozi kraj, zaradi česar je moralo domove zapustiti 50 ljudi. Tam je v kratkem času zapadlo 130 litrov dežja na kvadratni meter.

Močni nalivi so poleg težav v Milanu preglavice povzročili tudi v Torinu in okolici. Gasilci so imeli polne roke dela, tudi z reševanjem potnikov iz avtomobilov, poročanje italijanskih medijev povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

V pokrajini Piemont na severu Italije sicer že tri dni divjajo neurja, ki so v ponedeljek terjala tudi smrtno žrtev, ko je v Rivarolu blizu Torina v poplavljenem podvozu utonil voznik avtomobila.

Nevihte so preteklo noč divjale tudi na jugu Francije, zaradi česar je brez elektrike ostalo 200.000 odjemalcev. Prizadeti so predvsem med turisti priljubljena območja okoli Bordeauxa in deli sosednjega departmaja Dordogne. Drugod v Franciji je ob močnih nevihtah prišlo do večkratnih izpadov elektrike, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Na jugu Italije imajo medtem vročinski val. Vreme je zaradi visokega zračnega tlaka lepo in sočno, a temperature so se že povzpele na okoli 35 stopinj Celzija.