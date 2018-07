Reševanje 12 tajskih dečkov in njihovega nogometnega trenerja vse bolj postaja bitka s časom. Tajska vojska od njihovega odkritja štiri kilometre globoko v jami Tham Luang Nan Nong na severu države z več sto industrijskimi črpalkami poskuša izčrpati dovolj vode, da bi lahko dečki, ki ne znajo plavati, peš zapustili podzemlje.

Poonsak Woongstangiem s tajskega ministrstva za notranje zadeve je za Guardian povedal, da so v nekaj dneh že uspeli izprazniti 40 odstotkov vode. S tem so sprostili 1,5 kilometra dolgo pot, do dečkov pa jih loči še 2,5 kilometra temnih in blatnih rovov, polnih ostrih kamnov. Čeprav črpanje napreduje, so oblasti zaskrbljene. Konec tedna naj bi na območje prišla nova pošiljka monsunskega dežja.

Če do tedaj vojska ne bo uspela izčrpati dovolj vode, da bi se ta po vsem rovu, ki vodi do dečkov, spustila vsaj do njihovega pasu, bodo morali razmisliti o reševanju s potapljaško opremo. Otroci se sicer že učijo osnove potapljanja, a bi bila zaradi slabe vidljivosti, deroče vode in ostrega kamenja takšna reševalna akcija izredno nevarna in bi lahko že ob manjši napaki zahtevala življenje, pojasnjujejo reševalci.