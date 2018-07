Kot v danes objavljenem revizijskem poročilu ugotavlja Računsko sodišče RS, Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) pri odplačnem prevzemu tveganih postavk z bank ni sprejela ustreznih internih aktov, ni ravnala pregledno, pri odločanju pa ni imela popolnih informacij in z bankami ni sklenila vseh potrebnih pravnih aktov.

Od bank je prevzela za 130,4 milijona evrov manj tveganih postavk. O tem, da dela tveganih postavk ni prevzela v celoti, ni obvestila pristojnih. DUTB z bankami ni v zadostni meri opredelila stroškov financiranja in upravljanja prevzetih tveganih postavk ter je nase prevzela stroške za upravljanje prevzetega premoženja v vrednosti 1,1 milijona evrov, ki bi jih morale nositi banke. DUTB je naročila izvedbo skrbnih pravnih pregledov prevzetega premoženja, čeprav je bila seznanjena glede njihove nekakovostne izvedbe in neustreznosti predpisov, in tako negospodarno porabila 327.400 evrov, so navedli vrhovni revizorji.

Za postopke upravljanja prevzetega premoženja ni sprejela vseh potrebnih internih aktov, zato je odločanje potekalo nesistematično, odločitve odborov niso bile vedno sprejete učinkovito, pregledno in sledljivo ter na ustreznih podlagah, odbori niso sprejeli potrebnih odločitev ali so jih sprejemali na neustrezni ravni.

Nepregledno in neizsledljivo delovanje

Upravni odbor ni v vseh primerih zagotovil preglednosti in sledljivosti svojega delovanja, DUTB ni vzpostavila notranjih kontrol pri prodaji premoženja in ni vzpostavila postopkov, ki bi preprečevali, da bi lahko kreditorji, katerih terjatve so bile prenesene na DUTB, odkupili nazaj terjatve z diskontom. Za večje posle ni pridobila mnenja o skladnosti s predpisi. Prodajo paketa terjatev do štirih družb (ACH, Elan, Polzela in Adria Airways) je DUTB vodila nepregledno. DUTB ni zagotovila najvišje možne konkurence med ponudniki in jih ni enakopravno obravnavala, z načinom vodenja postopka prodaje je vplivala na doseženo prodajno ceno ter ni zagotovila, da kupec terjatev ne bi mogel prodati naprej tretjim osebam ali da bi jih dolžniki odkupili nazaj, je navedlo sodišče.

Odločitev o prodaji delnic gospodarske družbe ni bila pravočasno sprejeta na ustreznem odboru, DUTB pa je brez preveritve utemeljenosti gospodarski družbi povrnila stroške predhodnih postopkov. Nepremičnine je od gospodarske družbe prevzela brez ustreznih podlag in jih je dala v najem brez javne objave in zbiranja konkurenčnih ponudb. V izogib zakonskim omejitvam je za izvedbo projekta v zvezi s hotelirsko dejavnostjo ustanovila dve hčerinski družbi prek odvetniške družbe, vendar se z njo ni ustrezno dogovorila glede vsebine storitev.

Upravni odbor do decembra 2014 ni spremljal uspešnosti doseganja cilja, da naj bi DUTB vsako leto odprodala vsaj 10 odstotkov ocenjene vrednosti premoženja. DUTB je v letu 2014 brez razpisa imenovala glavnega izvršnega direktorja in vršilca dolžnosti glavnega izvršnega direktorja in ni ravnala pregledno pri imenovanju štirih izvršnih direktorjev in pri razrešitvi enega izvršnega direktorja.