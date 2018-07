Ant-man in Osa (Peyton Reed, 2018) Še en nov teden in še en nov Marvelov film. Tokrat bosta prvo mesto med najbolj gledanimi filmi tedna naskakovala Ant-Man in Osa, superjunaka, ki moči združujeta prvič. Ant-Mana, ki je svoj film že dobil, smo že spoznali in vemo, da je precej lahkotnejši od svojih maščevalnih kolegov, Oso pa smo do zdaj videli le za vzorec. Nadaljevanje ostaja lahkotno ali vsaj lahkotnejše od vedno bolj temačnih Maščevalcev, resnejše težave superjunaškega para, ki sta se v stripovski zgodbi kasneje celo poročila, pa morda lahko pričakujemo v enem od naslednjih nadaljevanj.

Izgubljena med valovi (Baltasar Kormákur, 2018) Kaj se zgodi, ko križaš zvezdi dveh mladinskih akcijskih franšiz, v katerih z občutkom slabe vesti uživajo tudi starejši? Nič epskega in veliko pričakovanega. Vsaj tako je mogoče sklepati po romantični drami s Shailene Woodley, junakinjo ZF-trilogije Razcepljeni, in Samom Claflinom iz Iger lakote, ki se kot mlada zaročenca izgubita med valovi. Par, po katerem se zgleduje zgodba, se je na potovanju čez ocean srečal z orkanom ter doživel in kakopak tudi preživel brodolom, je pa film daleč o tega, kar je z Vse je izgubljeno in Robertom Redfordom pokazal J. C. Chandor.

Prvo očiščenje (Gerard McMurray, 2018) Če se zdi, da se ne da iti več naprej, je treba iti nazaj in tako je tudi s filmom Prvo očiščenje. To se je začelo z režiserjem Jamesom DeMonacom in se zdaj v četrto nadaljuje z Gerardom McMurrayjem. Stara franšizna formula o nadaljevanjih, ki so z zgodbo postavljeni pred izvirni film, je namreč prišla prav tudi producentom srhljivke Očiščenje, ki se je začela pred petimi leti. Idejo o enem dnevu v letu, ko Američani lahko do konca znorijo, pobijajo, ropajo, posiljujejo, ne da bi bili za to kaznovani, so gledalci pograbili v hipu, se je pa že v drugo začela ponavljati.

Nebotičnik (Rawson Marshall Thurber, 2018) Ko ni predrzen za volanom (franšiza Hitri in drzni), je vrhunski primatolog (Rampage: Veliko razdejanje, 2018). Ko ni Herkules (2014), je mišičasti reševalec iz vode (Obalna straža, 2017). Tokrat, v filmu režiserja Rawsona Marshalla Thurberja, je Dwayne Johnson – The Rock nekdanji specialist za reševanje talcev, ki po upokojitvi skrbi za varnost v najvišji in najnaprednejši, ne pa tudi najvarnejši stavbi na svetu. V Hongkongu so na sporedu vrtoglavi prizori, humorni vložki in veliko eksplozij. Nov akcijski film, nova vloga za ameriškega akcijskega zvezdnika.