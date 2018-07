V raziskavi je sodelovalo 243 moških med 18. in 55. letom starosti. Nekateri udeleženci so prejeli testosteron v obliki gela, ki so si ga nato vtrli v kožo, drugi pa so dobili zgolj odmerek s placebo učinkom. Moški so morali nato izbrati med dvema izdelkoma podobne kvalitete - eden izmed njiju pa je bil skladno z rezultati predhodno opravljene ankete izbran za izdelek priznane blagovne znamke.

Analiza rezultatov, ki so jo znanstveniki objavili v znanstvenem dnevniku Nature Communications, je pokazala, da so tisti moški, ki so dobili odmerek testosterona, pokazali večje zanimanje za priznane blagovne znamke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.