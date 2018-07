V petek bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, pozno popoldne pa se bo marsikje pokazalo sonce. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 17, na obali do 20, najvišje dnevne od 20 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Lahko nastane še kakšna ploha. V nedeljo kaže na dokaj sončno in toplo vreme.