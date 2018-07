Za noč v zaporniški celici Mandele pripravljeni odšteti tudi 300.000 dolarjev

Za bogate poslovneže so dobra hrana, drago vino in hotel s petimi zvezdicami standard. Nekateri poslovneži so pripravljeni za najmanj 300.000 ameriških dolarjev (260.000 evrov) zamenjati ves luksuz za noč v utesnjeni zaporniški celici, ki je bila 18 let dom prvega temnopoltega predsednika Južne Afrike Nelsona Mandela.