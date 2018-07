Policija je v sredo zvečer objavila, da so testi v laboratoriju Porton Down potrdili, da gre za novičok, ki naj bi ga po navedbah Velike Britanije izdelovali v nekdanji Sovjetski zvezi. Dvojico so našli minulo soboto nezavestna v neki hiši v vasi Amesbury, nekaj več kot 10 kilometrov oddaljeni od Salisburyja. Sprva so sicer domnevali, da je šlo za predoziranje z drogami.

»Gre za isti živčni strup. Ali gre za isto serijo, bodo ugotovili znanstveniki,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal vodja britanskih protiterorističnih enot, ki vodijo preiskavo primera, Neil Basu. Dodal je, da je prednostna naloga preiskovalcev, da ugotovijo, kako je par prišel v stik s tem živčnim strupom.