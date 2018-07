Od aprila, ko je občina za ves promet zaradi obnove zaprla Dalmatinovo ulico in Gosposvetsko cesto, pa do sredine junija so si gradbeni delavci gradbišče delili z arheologi. Na območju Gosposvetske ceste so bili tudi zaradi bogatega arheološkega najdišča vsi razpoložljivi arheologi. Najdbe, ki jih je pod seboj skrivala Gosposvetska cesta, so pričakovanja arheologov »postavile na glavo«, je takrat komentiral koordinator izkopavanj Andrej Gaspari.

Arheologi so namreč pod Gosposvetsko cesto pričakovali pretežno grobove iz 1. stoletja ob glavni cesti,