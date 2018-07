Dan se je za 67 udeležencev letošnjega vojaškega tabora začel že precej pred našim obiskom. Po vstajanju ob 5.45 in jutranji telovadbi so bili dopoldne udeleženci, razdeljeni v tri vode, že zatopljeni v svoje naloge. Medtem ko so pripadniki enega voda pred vojašnico na Bohinjski Beli spoznavali orožje, so se pripadniki drugega voda spogledovali s plezalno steno ob slapu pri Iglici. »Naučili se bomo, kako se pleza,« nas je poučila ena od 20 udeleženk tabora, Neža Špenko. »Sem študentka agronomije in ne razmišljam o tem, da bi se pridružila vojski. Na tabor sem prišla za