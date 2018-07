Kot poročajo na spletnem portalu Uprave RS za zaščito in reševanje, je bilo zanj krivo prekomerno kurjenje, med katerim sta zagorela še perilo, naloženo na kaminu, in leseni del okoli peči.

Požar so počitnikarji pred prihodom gasilcev že pogasili. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica in Srednja vas v Bohinju so našteli kar 31 oseb, ki so bivale v objektu, a so ugotovili, da za nadaljnje bivanje ni primeren. »Še dobro, da niso spali, da so lahko hitro reagirali,« je dejal poveljnik PGD Bohinjska Bistrica Silvo Režek in dodal, da so gasilci do odročne koče potrebovali precej časa. Šest oseb, ki so se najverjetneje nadihale dima, so odpeljali v zdravstveni dom, od tega so štiri osebe odpeljali naprej v bolnišnico, preostali pa so noč preživeli v šotoru ob objektu. Kot so sporočili iz PU Kranj, policisti o požaru še vodijo postopek, vendar ob ogledu niso ugotovili, da bi bil ogenj podtaknjen. Z ugotovitvami bodo seznanili pristojno državno tožilstvo.