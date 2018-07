Blessingova je živela v hiši skupaj s svojim sinom in njegovo partnerko. Sin jo prosil, da se preseli v dom za starejše občane, saj da je sobivanje z njo postalo težavno. V ponedeljek zjutraj je 92-letnica v žep svoje halje skrila dve pištoli in odšla v spalnico svojega sina. Med prerekanjem je iz halje potegnila revolver in ustrelila sina. Policija je moškega našla mrtvega z dvema strelnima ranama, eno na vratu in eno na čeljusti.

Po uboju sina je Blessingova orožje namerila še v njegovo partnerko, vendar je tej uspelo orožje izbiti iz njenih rok. Takoj zatem je 92-letnica iz halje potegnila še drugo pištolo, vendar je tudi to 57-letna partnerka ubitega sina uspela izvleči iz rok napadalke. Nato je 57-letnica uspela pobegniti in poklicati policijo.

Ko je ta prišla na kraj dogodka, so 92-letnico našli na stolu v svoji spalnici, kjer jim je dejala, da si zasluži umreti. Blessingova je obsojena prvostopenjskega umora, varščina pa je nastavljena na pol milijona ameriških dolarjev, še navaja BBC.