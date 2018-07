Predstavljeni umetniki so danes stari od 59 do 80 let in spadajo v srednjo generacijo, tako kot denimo Kobal, Kirbiš in Prančič, ki pa jih v tem izboru ni, pa bi si glede na svojo kakovost to vsekakor zaslužili. Pričakovano sta Krašovčeva in Bernard na prvih dveh mestih, medtem ko je Jakše kot slikarski genij tukaj povsem upravičeno. Marušič pa preseneča le nepoznavalce, saj je edinstven in v slovenskem prostoru spregledan slikar najvišjega evropskega dometa.

Njegova posebnost je figura z dolgim vratom in rokami, zapognjena v nemogočih zasukih, zavrtena na značilnem