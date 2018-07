Športniki v objemu politikov

Včasih takoj po osamosvojitvi je veljalo, da je prvi slovenski predsednik Milan Kučan vedno znal izbrati prave tekme (najraje je hodil v Halo Tivoli na košarko), na katerih so naše ekipe zmagovale. »Kučan je na tekmi, zmagali bomo,« se je govorilo. Kučanovo obiskovanje tekem je imelo ozadje v veliki povezanosti slovenske politike v sedemdesetih in osemdesetih, ko so se počasi, a učinkovito začeli naši, takrat še komunistični politiki fotografirati s slovenskim, ne z jugoslovanskim športom. Največkrat so se ponosno pokazali v Planici na skokih ali na Zlati lisici na smučanju. Če je bilo pred leti fotografiranje s športom značilno za socialistične, populistične politike, se je v zadnjih letih to zelo spremenilo. Pa ne gre beseda o Kučanu, ki je resnici na ljubo sam osebno ukinil pretirano malikovanje lika in dela predsednika države. Na prireditve je prihajal brez varnostnikov, v avto je sedel spredaj, rad je pozabil na natančna protokolarna pravila o oblačenju, hkrati pa je bil na tekmah neopazen.