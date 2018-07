Zdenko Vrdlovec: Casanova in “koalicija”

Znameniti Casanova v svojih Spominih omenja epizodo, v kateri opisuje svoje veselje do norčevanja iz lahkovernežev. V Ceseni blizu Riminija je srečal kmeta, ki si je vtepel v glavo, da je pod njegovo kletjo skrit zaklad. Tega lahkoverneža je Casanova uspel prepričati, da bi lahko z magično močjo svojega noža pridobil škrate, ki bodo zaklad prinesli na površje. Casanova, kot sam pravi, od tega ne bi imel nobene druge koristi kot le užitek, da lahko nastopi v vlogi čarovnika, ki »sem jo noro oboževal«, in se ponorčuje iz bedaka. Njegove priprave so temeljite, še posebej, ker je vmešana tudi kmetova hči, devica, ki si jo hoče Casanova pridobiti zgolj s svojim čarovniškim ugledom, da bi mu bila absolutno podložna: tako si da sešiti posebno obleko in izdelati ogromen papirnat krog, ki ga poslika s kabalističnimi znamenji.