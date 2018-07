Ukradene artefakte so kriminalci nezakonito pretihotapili v Nemčijo, kjer so uredili lažno dokumentacijo in njihov izvor ter jih prodali preko dražbenih hiš v Münchnu. Nekatere predmete so prodali tudi bogatim zbirateljem, ki so vedeli, da kupujejo ukradeno blago.

Kriminalna združba je starine tudi ponarejala, saj so policisti zasegli več ponarejenih predmetov.

V več racijah na jugu Italije, Siciliji, v nemškem mestu Ehningen, Londonu in Barceloni so preiskali 40 stanovanj in aretirali 23 oseb.

Vodja kriminalne združbe je 76-letni Sicilijanec Francesco Lucerna, ki je deloval iz svojega doma v mestu Riesi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V poročilu sicer niso pojasnili, kakšne artefakte so preprodajali, a je Sicilija znana po številnih arheoloških najdiščih iz časa antičnih Grkov in Rimljanov.

V preiskavi, ki so jo pričeli pred štirimi leti, so italijanski policiji pomagali kolegi iz Španije, Velike Britanije in Nemčije.

Kot so še zapisali pri Europolu, je današnja akcija ena največjih v zgodovini Italije na področju kulturne dediščine.