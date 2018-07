Rezanje sredstev v letu kulturne dediščine

V dveh državnih muzejih, Moderni galeriji in Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, so globoko zaskrbljeni zaradi nepojasnjenih rezov v svoja programska sredstva, ki ogrožajo rast, razvoj in predstavljanje njihovih zbirk, ki predstavljajo slovenske zaklade 20. in 21. stoletja na področju umetnosti, arhitekture in oblikovanja. Moderna galerija, ki je državni muzej za moderno in sodobno umetnost, ter Muzej za arhitekturo in oblikovanje v letu 2018 nista prejela sredstev za odkupe za svoji zbirki. Ministrstvo za kulturo je letos za ta namen predvidelo 300.000 evrov, vendar zbirkam Moderne galerije in MAO ni namenilo niti evra. Problem ni nov, saj sta oba muzeja brez sredstev za odkupe ostala že lani, Moderna galerija pa je minimalna sredstva dobila šele naknadno in ne po osnovni odločbi, ki v začetku leta določi obseg financiranja ministrstva za kulturo. V letošnji osnovni odločbi o financiranju programov Moderne galerije in Muzeja sodobne umetnosti Metelkova ter Muzeja za arhitekturo in oblikovanje ponovno ni sredstev za odkupe. V obrazložitvi odločbe je le navedeno, da bo ministrstvo o odkupih odločalo naknadno. Po zadnjih neuradnih poizvedbah in tik pred menjavo ekipe na ministrstvu kaže, da ponovnega odločanja ne bo.