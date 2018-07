Potem ko sta se že po predtekmovanju poslovila dva favorita – branilec naslova svetovnega prvaka Nemčija in nosilec skupine Poljska –, je bila osmina finala usodna za dve velesili, evropske prvake Portugalce in vladarje v evropskih klubskih tekmovanjih Špance. Slovo dvakratnih svetovnih prvakov Argentincev sploh ni presenečenje glede na to, da so skozi šivankino uho napredovali v izločilne boje.

Urugvaj ima s štoperskim dvojcem Godin-Gimenez verjetno eno najboljših obramb na prvenstvu. Čeprav so dihali na škrge, so z združenimi močmi ustavili Ronalda in druščino, a težko bodo takšno branjenje ponovili v četrtfinalu proti Franciji, ki bo zaradi kakovosti zahtevnejši tekmec. Francija je bila v osmini finala proti Argentini prepričljivejša kot v skupinskem delu. V napadu ima višek kakovosti in hitrosti (Mbappe), v zvezni vrsti obilo kreativnosti, s klopi je vrhunsko vodena. Vse več je podobnosti z generacijo Zinedina Zidana, ki je pred 20 leti osvojila naslov svetovnega prvaka.

Brazilija s presežkom v talentu igra le toliko, kot je potrebno za zmagovanje. Mehika ni imela nobenih možnosti, saj so posamezniki v napadu igrali zasebne tekme v želji, da bi se proslavili. Brazilci imajo izdelan model igre in hierarhijo v ekipi. Neymar je v vrhunski formi glede na to, da je bil tri mesece poškodovan, saj dela razliko in potrjuje sloves igralca za velike tekme. Način, kako je Belgija po zaostanku 0:2 izločila Japonsko, je najboljša možna popotnica za samozavest za četrtfinale z Brazilci. Belgijci morajo za napredovanje odigrati popolno tekmo.

Rusi so z izločitvijo Španije pripravili največjo senzacijo osmine finala in krepko presegli pričakovanja navijačev. A Hrvaški v četrtfinalu ne bi lahko, saj je kljub tehnologiji VAR treba upoštevati vpliv domačega igrišča. Lahko se zgodi senzacija, da bodo ponovili dosežek Južne Koreje, ki se je leta 2002 na domačih tleh uvrstila v polfinale. Za Hrvaško bo to težja tekma, kot če bi bila tekmec Španija.

Švedska deluje odlično tudi brez Ibrahimovića in uspehi niso naključni. V kvalifikacijah za SP so premagali Francijo in bili uvrščeni pred Nizozemsko, v dodatnih kvalifikacijah so izločili Italijo, v skupinskem delu jim je v hrbet gledala Nemčija, v osmini finala je padla Švica, ki ima več kakovosti. Švedi, ki imajo jekleno obrambo, so po takšni seriji skalpov prepričani, da ni nepremagljivih. Anglija je zasluženo izločila Kolumbijo, a za napredovanje v polfinale bo morala pokazati več, kot je doslej.