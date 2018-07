Karl Ernst Adolf Anderssen se je rodil v pruskem Breslauu (danes Wroclaw) 6. julija 1818. S šahom se je srečal pri devetih letih, prvič pa je šahovsko javnost nase opozoril leta 1842 z – zbirko šahovskih problemov! Končal je šolanje in postal profesor matematike, turnirjev pa ni bilo na obzorju. Vse do leta 1851: ob londonski svetovni razstavi je bil prirejen prvi mednarodni turnir, nanj pa so povabili tudi nemške šahiste. Anderssen je dobil priložnost z odpovedjo najboljšega, Berlinčana von der Lase, in uspel. Dobil je vse dvoboje na izpadanje in s tem prvo nagrado 335 funtov; to bi danes naneslo kar četrt milijona evrov. Po odmevni zmagi ga je prireditelj in domači up Staunton v skladu s pravili turnirja izzval na dvoboj, a nato zbolel. Anderssen je čakal, a dopust se je iztekel in moral je nazaj za kateder. Do tako pričakovanega dvoboja ni prišlo.

Adolf, ki se ni nikoli poročil, je zaradi revne mladosti ostal preudaren z denarjem in si kot zvezdnik ni privoščil življenja na visoki nogi. Blestel je v prostih partijah in se z nekaterimi še za življenja zapisal večni slavi. Ko je Paul Morphy leta 1858 prišel v Evropo, se je z veseljem odzval in dvoboj v Parizu začel z zmago. Sledilo je kar pet zaporednih porazov; ameriški genij je bil pač predober. Ko se je Morphy prekmalu umaknil, je bil Anderssen spet glavni: leta 1862 je v Londonu povozil konkurenco. Mladi Steinitz je bil vse boljši in ga leta 1866 tesno ugnal v dvoboju brez remijev; dvoboji niso bili Adolfova močna plat. A je še enkrat pokazal, da je kralj turnirjev: na srečanju vseh mojstrov v Baden-Badnu leta 1870 je slavil pred Steinitzem. Še na Dunaju leta 1873 je bil kljub letom izvrsten tretji – prvič je ostal brez zmage. Neprekosljivi mojster žrtvene igre in točnega izračuna je umrl leta 1879. Tole je njegova »zimzelena«: