Mama je sanjala, da jo je oče prišel ubit

Silvo Palčič, ki je na božični večer do smrti zabodel ženo, trdi, da ni bil nikoli nasilen do nje, da pa so ga nesoglasja in dogodki v družini pripeljali do skrajnosti. Hči je opisovala drugačno zgodbo: bil je nasilen do mame, ki se ga je zelo bala.