»Ne obtožujem Frooma. Zaupam tistim, ki so odločali in ga spoznali za nedolžnega,« je na novinarski konferenci pred začetkom Toura dejal svetovni prvak v kronometru in lanski zmagovalec Gira, ki je jezo stresel na mednarodno kolesarsko zvezo.

»Povzročila je pravo zmešnjavo. Kolesar je kriv ali ne, to se more jasno povedati takoj, ne pa prelagati odločitve. Tega kolesarstvo ne potrebuje, neodločnost športu jemlje kredibilnost in odganja navijače. Zagotovo je obstajala drugačna možnost postopka proti njemu,« meni Nizozemec, ki pričakuje, da Froome, - Britanca v Franciji že tako ali tako niso nikoli ravno oboževali -, na Touru s strani navijačev ne bo najbolje sprejet.

»Poskušal se ga bom čimbolj izogibati. Ne bi rad kolesaril blizu njega,« je v šali dejal Dumoulin, s čimer je spomnil na dve leti star dogodek, ko so Britanca navijači polili z urinom. V bojazni pred incidenti je Froome lani najel varnostno službo, ki ga bo, kot bo to mogoče, varovala tudi letos.

Dumoulin sicer trdi, da je za največjo kolesarsko prireditev dobro pripravljen, izogiba pa se kakršnih koli napovedi: »Sem svež, a ne morem trditi, kako bo v naslednjih treh tednih. Ali dirko lahko dobim, bom lahko povedal šele po najtežjih etapah.«