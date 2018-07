Pet let in štiri mesece zapora ter dve leti in deset mesecev zapora – to sta kazni, ki ju je včeraj tožilka Tamara Gregorčič predlagala za 47-letnega Mitjo Kerna in 56-letnega Antona Šarca. Kamničanoma očita, da sta z že pokojnim Andrejem S. sestavljala hudodelsko združbo, ki je serijsko kradla avte, jih nato razstavila, njihove dele nameščala na poškodovane avtomobile, te pa prodajala. Kaj si o njuni krivdi misli sodni senat pod vodstvom Vesne Podjed, bo znano danes, ko bodo razglasili sodbo.

Kot je v zaključnem govoru povedala Gregorčičeva, so se nečednosti začele odkrivati, ko je v začetku januarja 2016 iz prostorov ljubljanskega podjetja nekdo ukradel 44 ključev za avte, ki so jih imeli na zalogi, ter odpeljal VW passata in dva citroëna C4. Trmasti lastnik podjetja se je trdno odločil, da bo storilcem stopil na prste. Zdelo se mu je, da bi jih lahko izsledil prek delov ukradenih avtomobilov, zato je med znanci in prijatelji razširil vest, da išče stare rezervne dele za C4. In ni čakal dolgo. Konec meseca ga je poklical znanec, češ da je kupil vrata za C4 in da ima prodajalec Mičo še kakšen del, ki ga išče. Lastnik podjetja si je ogledal vrata in ugotovil, da so s pri njih ukradenega avta. Kot je razložil, to ni bilo tako težko, saj imajo v podjetju navado, da avte fotografirajo. Znancu je priznal, za kaj v resnici gre, in skupaj sta šla na policijo. Tam je bilo domenjeno, da bosta šla do Miča na avtoodpad v bližini Kamnika in se pozanimala za še kakšne dele za C4. Tako sta se srečala z Mičem oziroma Mitjo Kernom.

Odvetnika le o priporu

Sledila je preiskava, v kateri si je policija pomagala s prikritimi ukrepi. V zaključnih hišnih preiskavah so v Kernovi hiši, na dvorišču, v hlevu in skladišču našli 33 različnih delov avtomobilov in tudi cele avte, za katere se je izkazalo, da so bili ukradeni. Kern naj bi bil glavni v tatinski združbi, Šarcu in Andreju S. naj bi naročal, kje in kateri avto naj ukradeta. Nato naj bi v svoji avtomehanični delavnici poškodovane avte popravljal z deli ukradenih vozil in jih preprodajal. Zanimale so ga različne znamke, najbolj pa renault clio ali megane, VW golf, audi in škoda octavia.

Sojenje se je začelo jeseni lani, včeraj so dokazni postopek končali. Tožilka je vztrajala pri krivdi obtoženih, predlagala je zaporno kazen in podaljšanje pripora. Odvetnika Branko Gvozdič in Borut Černigoj sta se v dogovoru s strankama končnim govorom odrekla, sta pa odločno nasprotovala podaljšanju pripora, v katerem sta Kern in Šarec že 21 mesecev. Sklicevala sta se predvsem na nesorazmernost med dolžino že prestanega pripora in kaznovalnim predlogom tožilstva. Kern in Šarec za konec nista povedala ničesar, sicer pa tudi med sojenjem nista bila preveč gostobesedna. Dejstvo pa je, da vpletenost v nezakonitosti zanikata. Kern med drugim trdi, da je rezervne avtomobilske dele iskal legalno, prek oglasov, in da nikakor ni vedel, da gre za ukradeno blago.