»Sama imam štiri, pet parov, enega črnega, enega rjavega in tako naprej,« je hitela razlagati mlada prodajalka v Transporterju, kjer so več kot pol polic in skoraj vso izložbo prekrivale povsem samosvoje sandale. Popolnoma očitno je bilo, da to poletje še bolj kot prej pripada Birkenstocku. Sandale, ki smo jih včasih videvali samo v zdravstvenih domovih, so se preselile na ulice. Od New Yorka in Los Angelesa do Berlina in Ljubljane. Nosijo jih Naomi Watts, Miranda Kerr, Mary-Kate in Ashley Olsen, Jul