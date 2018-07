Poletno šolo fakulteta že tretje leto zapored pripravlja v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), udeležijo pa se je osnovnošolci in srednješolci od 12. leta dalje.

Pestre aktivnosti potekajo ves teden Drugi teden počitnic je za otroke na poletni šoli zelo razgiban. Od obiska bazena Kolezija, kjer so jim predstavili proces prenove le-tega, pokazali čistilno napravo in zeleno streho, do opravljanja analize vzorcev vode in mešanja betona ter betoniranja. Prvi dan so delali zakoličbo, čakata pa jih še ozelenitev lesene sence in orientacijski tek, kjer se bodo naučili, kako se dela s kartami, z njihovo pomočjo pa bodo morali najti vnaprej določene točke po mestu.

S praktičnimi vajami spoznavajo delo gradbenika, geodeta in vodarja Eni so bili najbolj navdušeni nad betoniranjem, spet drugi nad delom z geodetskimi napravami in poskusi ter analizami v laboratorijih. Otroci tako preko raznovrstnih aktivnosti na Poletni šoli spoznavajo delo gradbenika, geodeta in vodarja. Najbolj so navdušeni nad praktičnimi vajami, ko lahko ustvarjajo in pridobljeno znanje tudi uporabijo. Za spomin si bodo tako lahko domov odnesli tudi betonsko kocko iz drenažnega betona, ki so jo izdelali sami.