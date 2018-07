Družina Conner, v kateri je kraljevala Roseanne Barr, se bo jeseni vrnila na televizijo. A Connerjevi ne bodo več nastopali v seriji Roseanne, ampak v seriji Connerjevi, v njej pa tudi ne bo več glavne zvezde Roseanne Barr. ABC je igralko po njenem rasističnem tvitu, v katerem je igralka nekdanjo Obamovo asistentko, temnopolto Valerie Jarrett, opisala kot otroka, ki je kombinacija Planeta opic in Muslimanske bratovščine, odpustil.

Barrova se Američanom ni mogla odkupiti niti s solzavim intervjujem, ki ga je z njo opravil njen prijatelj in duhovni svetovalec, rabin Shmuley Boteach. Morda bi, da bi dosegla odpuščanje, morala nastopiti pri Oprah, je pa vendarle imela priložnost javnosti razložiti, kako močno obžaluje svoje besede, in povedati, da temnopoltemu človeku nikoli ne bi rekla opica. »To je res težko reči, vendar pa nisem mislila, kar drugi mislijo, da sem mislila. In to je tako boleče. A moram se soočiti s tem, da je prizadelo ljudi. Ko prizadeneš ljudi, četudi nehote, za to ni opravičila. Ne želim bežati pred tem in si izmišljati izgovorov. Opravičujem se vsakemu, ki je bil prizadet in ki je mislil, da sem mislila nekaj, česar v resnici nisem mislila. Šlo je za mojo nevednost in za to nevednost ni opravičila,« v videointervjuju v solzah govori Barrova, ki se je z Boteachom pogovarjala tudi o drugih stvareh, predvsem o judovski veri in svojem preučevanju Tore.

Judovski magnet za sovraštvo

Njen duhovni svetovalec jo je ob tem poučil o Genezi, ki pravi, da so vsa človeška bitja enaka in da so vsa človeška bitja božji otroci. Roseanne naj bi to razumela in kot nekdo, ki ima v družini temnopolte otroke, res ne bi nikogar primerjala z opico, zato si želi, da ljudje to razumejo in ji končno oprostijo. »Bogu sem rekla, da sem pripravljena sprejeti posledice, ker sem naredila napako, in jih bom sprejela. A te se ne nehajo. Iz sebe sem naredila magnet za sovraštvo. In to kot Judinja. Grozno je. Grozno je,« je pojasnjevala objokana. Odgovorila je tudi, zakaj ni zapustila twitterja, čeprav sta jo družina in televizija ABC k temu pozivali že prej. Kot razlog je navedla to, da ne bo nikoli nehala braniti Izraela in Judov, za Jarrettovo, s politiko katere se ni strinjala, pa je mislila, da je belka.

Da je Roseanne Barr uspelo zgrešiti raso političarke, ki jo je napadla, je skoraj težko verjeti, je pa kazen, ki jo komičarki namenil ABC, vsaj po mnenju enega njenega kolega prehuda. Jerry Seinfeld, standup komik judovskih korenin, ji sicer ni stopil v bran, se je pa vprašal, zakaj je bilo Barrovo treba odpustiti, saj si je kariero s tvitom uničila sama. Enako je ponovil v dveh intervjujih, za Entertainment Tonight in USA Today. »Ne vem, zakaj so to morali storiti. Ni ti treba umoriti nekoga, ki je že storil samomor. Mislim, da je bila odpustitev ubijanje čez mero. Saj je že mrtva.« Da je šla Barrova predaleč, se Seinfeld sicer strinja, ni pa še nikoli videl, da bi si nekdo uničil celotno kariero z enim pritiskom na gumb.