Teniški igralec Andy Murray se je odločil, da letos ne bo nastopil na turnirju v Wimbledonu, češ da se po operaciji še ne počuti dovolj pripravljen. Mnogi so prepričani, da je na teniškem igrišču že odigral svoje najboljše partije. Njegova mama Judy Murray meni, da ne. Prepričana je, da če mu bo le telo dopustilo, bo končal nedokončano delo. Opozorila je celo, da bolj ko sinu govorijo, da česa ne zmore, bolj se potrudi, da dokaže nasprotno.

Mama že ve. Saj je prav ona tista, ki je sina, oba sinova pravzaprav, trmasto in vztrajno potiskala po teniški poti. Leta 2016 sta oba brata Andy in Jamie dosegla uspeh: Andy je bil številka ena med posamezniki, Jamie med dvojicami. Pravzaprav je Jamie pred Andyjem osvojil Wimbledon, in sicer že leta 2007 v paru z Jeleno Janković.

O tem, kako je svoja sinova spremenila v vrhunska teniška igralca, je Judy Murray napisala knjigo Knowing the Score (Vedoč za rezultat). Ob tem je tudi ona postala v tenisu zelo uspešna kot trenerka. Pet let je bila kapitanka britanske ekipe v Fed Cupu, ženske različice Davisovega pokala. V zadnjem času pa vse bolj opozarja na to, da se tudi v tenisu dogajajo nepravilnosti, vključno s spolnimi zlorabami. V knjigi opisuje tudi številne dogodke, za katere trdi, da kažejo na to, da so ženske v tenisu diskriminirane. Pravzaprav knjige sploh ni hotela napisati, dokler njena sinova še aktivno igrata tenis, saj se je bala, da bo razjezila preveč britanskih teniških uradnikov.

Res je, da je ena redkih teniških mam, ki bi svoja sinova podpirala in gnala s tako vnemo, kot je denimo Richard Williams gnal svoji hčeri Venus in Sereno. Ker je bila tudi sama precej talentirana teniška igralka, ki pa ni izživela svojih tekmovalni dni, so jo mnogi imenovali ambiciozna mama pošast, češ da svoje ambicije kanalizira na otroka. Priznava, da je v začetku kariere sinov res delovala tako. V svoji knjigi je zapisala, da so jo sicer mnogi opozarjali, da sinovo kariero jemlje malce preresno, a se ni zavedala, da tako močno bedi nad sinovoma, dokler Boris Becker ni dejal, da Andy Murray ne bo osvojil turnirja za grand slam, dokler ne bo prerezal popkovine.