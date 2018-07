»A za to je potreben trud na obeh straneh,« je v govoru ob začetku proračunske razprave dejala kanclerka, za katero je naporen večdnevni koalicijski spor s partnerico Krščansko-socialno unijo oz. njenim vodjo in zveznim notranjim ministrom Horstom Seehoferjem glede migracij.

Dobro delovanje svetovne trgovine in globalnega gospodarstva je po prepričanju Merklove tesnega in partnerskega sodelovanja akterjev. »Tudi v prihodnje mora biti tako. Nemčija in celotna EU si bosta za to prizadevali,« je zagotovila po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Trumpa pokritizirala zaradi zavajanja Najmočnejša evropska političarka je ob tem kritizirala tudi Trumpovo administracijo zaradi zavajanja s trditvami o velikanskem presežku v trgovinski menjavi, ki naj bi bil posledica izrazito nepoštene evropske politike do ZDA. Unija ima velik presežek le v blagovni menjavi. »Če pa v enačbo vključimo storitve, še posebej digitalne storitve, pa dobite povsem drugačno sliko, pri kateri gre bolj za presežek ZDA z EU kot obratni,« je pojasnila in dodala, da je takšno izpostavljanje zgolj blagovne menjave »skoraj staromodno početje«. Lani naj bi tako ZDA v skupni blagovni in storitveni menjavi ustvarila okoli 12 milijard evrov presežka.