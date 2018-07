Banke - Abanka, Addiko bank, NLB, Nova KBM in SID banka - so s posojilom družbama Interblock in Interblock USA omogočili sredstva za nadaljnji razvoj in širjenje poslovanja na tujih trgih, so sporočili iz NLB, ki je bila organizator in agent posojila.

»Sindicirano posojilo dokazuje, da so domače banke sposobne kvalitetno finančno podpreti tudi izrazito mednarodno orientirana podjetja, kot je Interblock, ki deluje na vseh kontinentih in praktično 100 odstotkov svojih izdelkov izvozi,« so zapisali.

Skupina Interblock po navedbah banke uspešno nadaljuje svojo rast in krepi poslovanje povsod po svetu - v Evropi, v Severni in Južni Ameriki, v Aziji in v Avstraliji. »Nov sindiciran kredit je namenjen novim investicijskim vlaganjem in ustreznemu refinanciranju obstoječih obveznosti,« so dejali in dodali, da kredit skupini Interblock omogoča dolgoročno finančno stabilnost in nadaljnje vlaganje v povečanje obsega poslovanja, s čimer se bo lahko osredotočila na razvoj naprednih proizvodov in storitev za stranke.