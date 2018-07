Kritika albuma Nevem nevem – Čisto malo ljudi: Glasbeno-poetični recital

Čeprav predstavlja članstvo Nevem nevem, ki smo jih ob izdaji njihovega uradnega prvenca v živo spremljali le nekaj tednov nazaj, nekakšen prerez aktualnega dogajanja v bolj eksperimentalnem polu klubskih glasb, je skupina izrasla mimo tovrstnih seštevanj njenih sestavnih delov. O tem bržkone priča že njen nastanek, saj sprva trojica Dejan Koban , Blaž Božič in Staš Vrenko , prvi na vokalu in druga dva na različnih elektronskih zvočilih, ni računala na dolgoživost. Morda je ravno ta odsotnost načrtov in namenov pripeljala do nenavadnega zvoka, ki ga je zasedba po pridružitvi preostalih treh članov, Sama Pavlice (bobni), Martina Ukmarja (klarinet, kitara) in Jana Pogorelca (bas), obdržala vse od njenega nastanka leta 2011.