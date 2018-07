Tožilec je danes dejal, da sta nacistični pozdrav 30-letnika na spominski slovesnosti v Pliberku opazila dva avstrijska policista in sta ga nato tudi prijela v skladu z avstrijskimi zakoni, ki prepovedujejo poveličevanje nacizma, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Na mobilnem telefonu obsojenca so našli tudi njegove fotografije, na katerih je izvajal nacistični pozdrav. Imel je tudi v PDF obliki shranjen hrvaški prevod knjige Moj boj nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja, kar so izpostavili kot dodaten dokaz njegovega odnosa do nacizma.